Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве в сгоревшей квартире в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Докладывать о ходе расследования уголовного дела поручено главе ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову.

В Москве недалеко от станции метро «Академическая» произошел пожар в многоэтажке. В квартире на 14-м этаже был взрыв, затем начался пожар. СМИ сообщали, что перед этим из окна выбросили елку. Когда возгорание потушили, на месте происшествия нашли три тела с огнестрельными ранениями. Прокуратура сообщила, что 41-летний мужчина сначала застрелил мать с сестрой, затем поджег жилье и покончил с собой.