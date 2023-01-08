112: Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь

Продюсеру Бали Алибасову потребовалась медицинская помощь после того, как он почувствовал головокружение и пожаловался на нарушение координации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в данный момент его осматривают врачи.

В сентябре солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что Алибасов был госпитализирован. По его словам, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. Позже сын Алибасова опроверг слухи о госпитализации музыканта.

В октябре помощница Алибасова Елена рассказала об ухудшении его здоровья.

10 ноября участники музыкальной группы «На-На» рассказали, что продюсер коллектива Бари Алибасов постепенно восстанавливается после перенесенной операции.