112: Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь

Продюсеру Бали Алибасову потребовалась медицинская помощь после того, как он почувствовал головокружение и пожаловался на нарушение координации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в данный момент его осматривают врачи.
В сентябре солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что Алибасов был госпитализирован. По его словам, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. Позже сын Алибасова опроверг слухи о госпитализации музыканта.
В октябре помощница Алибасова Елена рассказала об ухудшении его здоровья.
10 ноября участники музыкальной группы «На-На» рассказали, что продюсер коллектива Бари Алибасов постепенно восстанавливается после перенесенной операции.