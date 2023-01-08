Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

112: Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь

close
100%
alibasov_nana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсеру Бали Алибасову потребовалась медицинская помощь после того, как он почувствовал головокружение и пожаловался на нарушение координации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в данный момент его осматривают врачи.

В сентябре солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что Алибасов был госпитализирован. По его словам, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. Позже сын Алибасова опроверг слухи о госпитализации музыканта.

В октябре помощница Алибасова Елена рассказала об ухудшении его здоровья.

10 ноября участники музыкальной группы «На-На» рассказали, что продюсер коллектива Бари Алибасов постепенно восстанавливается после перенесенной операции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть