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Трое детей и пенсионерка отравились угарным газом из-за неисправной вентиляции в Казани

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Казани трое малолетних детей 2011, 2014 и 2017 годов рождения, а также 82-летняя пенсионерка отравились угарным газом. Об этом сообщает телеканал ТНВ со ссылкой на пресс-службу МЧС Татарстана.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января текущего года в квартире дома на Повстанческой улице. По данным ведомства, причиной происшествия стала неисправная система вентиляции.

В результате несовершеннолетних доставили в детскую республиканскую больницу, где им диагностировали отравление средней тяжести. Пожилая россиянка, получившая легкое отравление, от госпитализации отказалась.

В настоящий момент по факту случившегося прокуратура организовала доследственную проверку.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в 6-этажном доме в Хасавюрте.

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