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Журналист из США Хинкл сравнил победительниц конкурсов красоты и предпочел россиянку

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jacksonhinklle/Twitter

Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в недоумение после того, как в женском конкурсе красоты «Мисс Америка» победил трансгендер. Свою реакцию он опубликовал у себя в Twitter, сравнив трансгендера с русской девушкой.

Хинкл выложил коллаж с победителем «Мисс Америки», биологическим мужчиной Брайаном Нгуеном, и победительницей «Мисс России — 2022» Анной Линниковой.

«Мы совершенно чокнулись», — написал журналист, явно отдавая предпочтение девушке из России.

В ноябре 2022 года трансгендер Брайан Нгуен, биологический мужчина, победил в американском конкурсе красоты, таким образом став первой трансгендерной женщиной, завоевавшей титул «Мисс большая Дерри» в рамках организации «Мисс Америка». Помимо заветной короны, Брайан получила стипендию, которую дают молодым женщинам в возрасте от 17 до 24 лет. Реакция пользователей социальных сетей на победу Брайан была неоднозначной.

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