МГБ: возбуждено уголовное дело по статье «диверсия» из-за подрыва газопровода в Лутугино

Уголовное дело по статье «диверсия» завели в Луганской народной республике в связи с подрывом магистрального газопровода в городе Лутугино. Об этом сообщается на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Взрыв на объекте произошел вечером 7 января.

«Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как «диверсия». Возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе луганского ведомства.

Как поясняется, сейчас ведутся следственные действия, нужные для установления лиц, причастных к совершению преступления в Лутугино.

Ранее МЧС ЛНР удалось установить, что взрыв на магистральном газопроводе в Лутугино мог произойти в результате подрыва. На фоне инцидента без газового снабжения осталось более 20 социально-значимых объектов региона.

Также власти республики сообщали о ликвидации возгорания на газопроводе в Лутугино.