Специалисты завершили ремонт поврежденного газопровода в ЛНР

Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской народной республики, сообщили в ГУП «Луганскгаз» в Telegram.

По информации предприятия, специалисты «Луганскгаза» завершили сварочные работы на аварийном участке газопровода. Восстановленный участок магистральной сети вновь наполнили газом, начались первые пуски в дома жителей, рассказали представители предприятия.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что вечером 7 января произошел взрыв на газопроводе в Лутугино. Компания «Луганскгаз» сообщала, что в результате ЧП без газа остались примерно 11 тыс. абонентов и более 20 социально-значимых объектов региона. К вечеру 7 января возгорание было ликвидировано.

В МЧС республики заявили, что причиной возгорания магистрального газопровода мог быть подрыв.