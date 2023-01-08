Американские эксперты заявили об угрозе для США от ситуации в Мексике

Телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News заявили, что конфликт в Мексике и на границе реально угрожает США.

По словам Карлсона, в Мексике началась «новая война» и она «действительно затронет американцев». Он пояснил, что национальная армия страны ведет борьбу с картелем «Синалоа» из-за ареста сына главы наркокартеля Хоакина Гусмана по кличке Коротышка.

Полковник Макгрегор указал, что вместо того, чтобы решать ситуацию с Мексикой, Вашингтон подпитывает конфликт на Украине.

Главу наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана («Коротышку») задержали в 2019 году и передали США. Там он был приговорен к пожизненному заключению. США также требует экстрадиции его сына — Овидио Гусмана Лопеса.

По словам министра обороны Мексики Луиса Сандоваля, в ходе операции по захвату Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибли десять служащих силовых структур, также были ликвидированы 19 правонарушителей. Лопеса поместили в тюрьму строгого режима.

До этого сообщалось, что на границе с США в ходе перестрелки с мексиканскими военными погибло семь членов преступной организации, связанной со сбытом наркотиков.