Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, обманывают себя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что тот, кто отрицает, что на сегодняшний момент на Украине действует «нацистский, марионеточный режим США и НАТО», «врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое».

Ранее обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер заявил, что Украина не сможет развиваться, пока ее президент Владимир Зеленский служит Западу. По его мнению, Зеленский «продолжит служить интересам Запада, а не своей страны» и войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада выше украинского народа.

В свою очередь бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что США используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Российской Федерацией.