HR-эксперт рассказала, как без стресса вернуться к трудовым будням после праздников

После новогодних праздников некоторые сотрудники испытывают трудности с тем, чтобы войти в прежний рабочий ритм. Мария Дьячкова, HR-Team Lead в компании ITGLOBAL.COM, рассказала «Газете.Ru» о том, как вернуться к трудовым будням без стресса и с заботой о себе.

По словам Дьячковой, не стоит начинать первый рабочий день после праздников с проверки почты, календаря и ежедневника. Обилие отложенных на следующий год задач и сотни непрочитанных писем могут вогнать в уныние. Эксперт советует по возможности приступать к сложным стратегическим делам, требующим погружения и сосредоточенности, после обеда.

«Вспомните, какая работа вас вдохновляет, за что вы ее любите и какие задания вы делаете лучше всего — начните день с них. Отдайте предпочтение простым рутинным или креативным задачам. Не ждите от себя великих трудовых подвигов в первую неделю после праздников. Входите в рабочий режим постепенно, следите за своим настроением и самочувствием. Руководитель также может помочь сотрудникам быстрее «влиться» в рабочий процесс, начав день с неформальной планерки, где каждый поделится своими впечатлениями от каникул и расскажет о планах и ожиданиях на этот год», — заявила она.

Каждые пару часов стоит делать перерыв на пять-десять минут. В это время можно размяться, сделать зарядку или пройтись по офису, чтобы расслабиться в моменте, а вечером не терпеть тянущую боль в отвыкшей от офисного кресла пояснице. После работы обязательно нужно побаловать себя, например сходить на массаж или завернуться в плед с любимой книгой. Приятное окончание дня — это возможность поблагодарить себя, снять стресс и набраться сил на целую рабочую неделю, заключила Дьячкова.

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