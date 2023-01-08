Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32 человек

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число пострадавших при обрушении крыши отеля в Сарыкамыше в приграничной с Арменией провинции Карс увеличилось до 32 человек. Об этом Коджа написал в своем Twitter.

«За помощью обратились 32 человека. 23 получили медпомощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Турции десять человек госпитализировали после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере страны. По информации губернатора провинции Карса, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Отмечалось, что в обрушившемся здании проходили памятные мероприятия, в рамках которых в отеле шло театральное представление. После обрушения потолка гостиницы на место происшествия отправили многочисленные бригады. Продолжаются разборы завалов.

Министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу также сообщал, что внутри здания никого не осталось и угроз жизни гостей отеля нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть