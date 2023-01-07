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Патриарх Кирилл заявил о прощении грехов погибшим в Великую Отечественную

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, были прощены все грехи. Об этом он заявил во время выступления в храме Христа Спасителя в Москве, передает РИА Новости.

Патриарх назвал жертвенность высочайшим проявлением любви и напомнил о погибших в Великую Отечественную.

«Мы вспоминаем подвиги наших воинов, которые защитили Отечество в Великую Отечественную войну: где они, в каком месте, простил ли им Господь грехи? И тут же, вспоминая слова, что нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя, мы понимаем, что все они у Господа, прощены были им грехи за ту великую жертву, которую они принесли ради народа», – сказал патриарх.

По его словам, в наши дни никто не требует подобных жертв, однако подчеркнул, что есть «места, в том числе и на просторах исторической Руси, где употребляется оружие, где люди защищают родину и погибают в мирное время».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами.

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