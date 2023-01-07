Участвующий в спецоперации депутат Сокол намерен продлить военный контракт

Депутат Госдумы от Хакасии, член фракции «Единая Россия» Сергей Сокол, который участвует в спецоперации в составе отряда БАРС «Каскад», намерен продлить военный контракт еще на три месяца. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, накануне он доложил о ситуации на участке фронта посетившему подразделение первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко.

Сергей Сокол отметил, что он сообщил Сергею Кириенко об обстановке на участке фронта, который контролирует БАРС «Каскад» совместно с другими российскими подразделениями, рассказал о работе, которую ведет отряд, а также о том, как обеспечивается безопасность проживания личного состава.

«Кроме того сообщил о намерении продлить контракт, который заканчивается сегодня, 7 января, еще на три месяца. А затем, возможно, еще на три месяца», — поделился собеседник издания.

Сергей Сокол отметил, что настроение у бойцов подразделения, в котором он несет службу, «боевое и деловое». Отряд занимается разведкой и непосредственно участвует в боях, работая в тесной связке с артиллеристами одного из соединений.

«Артиллерия — это основные силы, которые задействованы в настоящий момент», — уточнил Сокол.

Депутат добавил, что Кириенко пожелал встретиться с артиллеристами данного соединения. Первый замглавы администрации президента пообщался с бойцами из Донецка, Горловки и Енакиево.

Сокол также рассказал, что Кириенко передал бойцам от движения «Народный фронт» подарки, необходимые для выполнения задач — коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки. И даже гитару с автографом Дмитрия Певцова.

Помимо жителей ДНР в данном подразделении артиллеристов служит бывший военный из марокканской армии по имени Хамза. Он познакомился со своей будущей супругой из Донецка через интернет. Посетив Донбасс, остался здесь, женился и теперь защищает его.

Напомним, 7 октября 2022 года депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол отправился добровольцем в зону СВО. Парламентарий стал участником подразделения БАРС «Каскад», в которое вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня. Подразделением БАРС «Каскад» командует Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне («Единая Россия») и лидер «Боевого Братства».

Парламентарий объяснил свой поступок тем, что его отец был военным разведчиком, а он сам с детства знал, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга.

«Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько мирные жители устали от прессинга нацистов и русофобии, от попыток вытравить все русское на территориях ЛНР и ДНР. Поэтому не было никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих людей и территорий. Жители шли на референдум, голосовали за то, чтобы жить в России. Их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», — подчеркнул Сергей Сокол.