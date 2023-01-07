Мэр Днепра Филатов заявил о планах демонтировать памятник создателю ВДВ СССР Маргелову

В украинском Днепре планируют демонтировать памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, памятник предложат забрать днепровским десантникам. По их инициативе он был установлен в 2000 году. Монумент установили на деньги горожан и спонсоров на набережной Днепра.

Маргелов был уроженцем города и первым в Советском Союзе командующим воздушно-десантными войсками. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи».

Ранее сообщалось, что в Днепре демонтируют памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. В городе также демонтировали памятники писателю Максиму Горькому, Героям СССР генералу Ефиму Пушкину, красноармейцу Александру Матросову и памятник-танк Т-34.

Все монументы власти города обещали переместить для хранения на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».