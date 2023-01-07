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В Турции задержали двух членов ИГ*, которые планировали теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле

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Kemal Aslan/Reuters

Турецкая полиция задержала двух предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сообщает газета Sabah.

Как пишет газета, один из мужчин под кодовым именем Абу Маймуна, известный как эксперт по самодельным взрывчатым веществам, разместил несколько сообщений с призывами в социальных сетях.

Полиция установила, что боевики получали инструкции от ИГ и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки.

Вечером 31 декабря двое подозреваемых, один из которых является гражданином Узбекистана, а второй — Таджикистана, пытались уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но правоохранители прострелили колеса их автомобиля.

Одного из задержанных поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.

В ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошел крупный теракт. В результате нападения в клубе Reina погибли 39 человек и 69 получили ранения.

*   организация запрещена в России
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