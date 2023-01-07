На Украине сообщили о гибели пауэрлифтера Дмитриева в боях под Артемовском

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут), сообщила Федерация стронгмена Украины.

По информации организации, спортсмен получил смертельное ранение в сражении в Донецкой области.

В федерации также сообщили, что Дмитриев был многократным призером чемпионатов Украины, мастером спорта по стронгмену, а также главой Сумского отделения Федерации стронгмена Украины.

Ранее в декабре посольство Грузии на Украине сообщило о гибели под Артемовском шести грузинских добровольцев, воевавших на стороне Киева. По данным телеканала Mtavari, с начала российской спецоперации на Украине погибли 33 добровольца из Грузии.

Также в декабре стало известно, что на Украине погиб осужденный боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Дроздов. Он был осужден в октябре 2021 года за кражу, а в 2023 году должен был освободиться.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция.

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