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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новым подвидом «омикрона» в РФ

Роспотребнадзор: новый подвид омикрон-штамма «кракен» не обнаружен в России

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Новый подвид «омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5, именуемый «кракеном», не обнаружили в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что «кракен» быстро распространяется в некоторых частях США после зимних праздников.

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли также предположил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения «кракена» на континенте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «кракен» в настоящее время является наиболее заразным вариантом COVID-19. «Кракен» начал распространяться в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Ирландии, Австралии, Сингапуре и Индии, писала газета Daily Mail со ссылкой на ВОЗ.

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