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Пропавший житель Новосибирска найден мертвым с огнестрельным ранением в салоне авто

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Depositphotos

В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает паблик Моя Первомайка.

Михаил Кравченко перестал выходить на связь 5 января текущего года: после работы он не вернулся домой, и его супруга сразу сообщила об этом в полицию. Спустя сутки тело мужчины нашли в салоне его автомобиля в северной части Первомайского района.

По данным источника, на теле Михаила было обнаружено огнестрельное ранение. Сейчас инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина воспитывал троих малолетних детей.

Ранее стало известно, что в московском отеле обнаружили мумифицированное тело женщины в бюстье и стрингах.

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