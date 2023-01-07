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Диетолог Стародубова: соленый огурец можно заменить квашеной капустой, если хочется солений

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется соленого, лучше иногда побаловать себя салатом с квашенной капустой, в которой много витамина С и лактобактерий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Различные соленья и маринады как промышленного, так и домашнего приготовления относятся к продуктам с высоким содержанием пищевой соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено. Так, например, в одном небольшом соленом огурце может содержаться более 1 грамма натрия, что эквивалентно 2,5 граммам пищевой соли, при суточной норме потребления натрия до 2 граммов», — рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что ежедневно с рационом питания следует употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов. Овощи лучше использовать в питании в свежем, отварном, тушеном или запеченном виде.

Ранее диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья.

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