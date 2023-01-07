Диетолог Стародубова: соленый огурец можно заменить квашеной капустой, если хочется солений

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что два небольших соленых огурца могут содержать более суточной нормы соли, поэтому включать такой продукт в ежедневный рацион не рекомендуется, если хочется соленого, лучше иногда побаловать себя салатом с квашенной капустой, в которой много витамина С и лактобактерий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Различные соленья и маринады как промышленного, так и домашнего приготовления относятся к продуктам с высоким содержанием пищевой соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено. Так, например, в одном небольшом соленом огурце может содержаться более 1 грамма натрия, что эквивалентно 2,5 граммам пищевой соли, при суточной норме потребления натрия до 2 граммов», — рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что ежедневно с рационом питания следует употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов. Овощи лучше использовать в питании в свежем, отварном, тушеном или запеченном виде.

Ранее диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья.