Правоохранительные органы: экс-замглавы Минэнерго Тихонов взял взятку в 227 млн рублей

Правоохранительные органы сообщили, что бывший замминистра энергетики России Анатолий Тихонов получил взятку в 227 млн рублей за содействие при заключении государственных контрактов, передает ТАСС.

По информации источника агентства, предварительным следствием было установлено, что Тихонов получил взятку через посредников за помощь при заключении государственных контрактов. Уточняется, что в схеме использовались счета в зарубежных банках.

Осенью 2022 года во время правительственного часа в Госдуме глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в ходе совместных мероприятий с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством был установлен факт получения взятки бывшим заместителем министра энергетики. Позднее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о бывшем замминистра энергетики Анатолии Тихонове, который был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин, которого арестовали по подозрению во взяточничестве, не признал свою вину.

До этого сообщалось, что силовики провели обыск в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько и ряде кабинетов других сотрудников. Обыски связывают с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование внутрироссийских рейсов.

Telegram-канал Shot утверждал, что причиной обысков стало дело о взятке.