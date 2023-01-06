LETA: «Дождь»* хочет обжаловать отзыв лицензии латвийским регулятором на вещание в стране

Руководители телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) планируют обжаловать решение латвийского регулятора отозвать у него лицензию на вещание в стране. Об этом сообщает агентство LETA, передает РИА Новости.

«Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что решение Национального совета Латвии по СМИ будет обжаловано, но более подробную информацию об этом предоставят позже», — сказано в сообщении.

4 января глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявлял, что речи о возвращении лицензии телеканалу «Дождь» нет.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Председатель совета Иварс Аболиньш объяснял, что соответствующее решение было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». МВД Латвии включило журналиста «Дождя» Алексея Коростелева в черный список после его слов о помощи российским военным.