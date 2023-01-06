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Российскую журналистку Яньшину арестовали на 15 суток в Белоруссии

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Телеграм-канал «viasna96»

Правозащитница российского центра защиты прав человека «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), журналистка Екатерина Яньшина была задержана на 15 суток за «мелкое хулиганство» после судебного заседания по делу правозащитного центра «Вясна», сообщает Telegram-канал «Зеркало Политика» (сайт издания заблокирован в РФ).

По имеющейся информации, девушка приехала в Белоруссию на суд по делу «Вясны» в качестве независимой наблюдательницы. В четверг, 5 января, сразу после окончания судебного заседания, на выходе из судебного зала ее задержали силовики, отвели в служебное помещение «для беседы» и обвинили в нарушении порядка хода заседания.

По словам правоохранителей, Екатерина делала фото и вела трансляцию в ходе заседания, чем нарушала порядок. Девушке сказали, что ее гаджеты проверят и отвезут в Московское РУВД Минска для «составления документа».

В пятницу, 6 января, стало известно, что Екатерина получила 15 суток за «мелкое хулиганство».

5 января сообщалось, что в Белоруссии начался суд над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким.

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