Синоптик Синенков рассказал, что в пятницу в Москве было видно гало

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в пятницу, 6 декабря, в Москве было видно гало — особое атмосферное оптическое явление, похожее на свечение вокруг источника света, сообщает РИА Новости.

«Гало происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни такое явление бывает очень часто... Чаще всего оно бывает, когда есть облака на высоте примерно от 6 до 10 тысяч (метров). Именно при таких погодных условиях, а сейчас именно такая ситуация в столице, наблюдается это явление», — заявил Синенков.

Ранее редкое погодное явление наблюдали жители Москвы — в небе над городом появились «два солнца».

Эксперты называют это явление, когда на небольшом удалении друг от друга наблюдается еще одно «солнце», паргелием, разновидностью «эффекта гало». Аналогичное явление возникает и около луны — его именуют парселеной.