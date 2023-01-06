Премьер Украины Шмыгаль призвал готовиться к аварийным отключениям света из-за похолодания

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, сообщает ТАСС.

По его словам, похолодание может вызвать дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины, поэтому могут вновь возобновиться аварийные отключения.

«Сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление, дефицит в энергосистеме увеличится <…>. Мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», — пояснил Шмыгаль.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в пятницу ночью температура в столице Украины может опуститься до -11°С.

В декабре Кличко заявлял, что в Киеве полностью восстановлена система теплоснабжения. Все источники теплоснабжения украинской столицы работали в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин говорил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.