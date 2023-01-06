Синоптик Цыганков: в рождественскую ночь в Москве будет до -27 °С

Синоптик Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, что в ночь на Рождество температура воздуха в столице опустится до -27°С.

Он также отметил, что сильные морозы продержатся в Москве еще несколько дней.

«Сегодня ночь будет холодная, северо-западный ветер, -25...-27 °С. Завтра -20...-22 °С, без осадков. С 7 на 8 января -22...-24 °С ночью и -14...-16 °С днём. В ночь на 9 января -24...-26 °С, днём -16...-18 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, температура на 12-16°С ниже нормы сейчас держится почти на всей территории России.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале городского хозяйства Москвы сообщил, что столичные коммунальные службы начали повышать температуру в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.

По словам Бирюкова, коммунальные службы начали поднимать температуру теплоносителя в системе поэтапно.