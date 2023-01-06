Полиция Нидерландов опознала тело российского арт-дилера спустя 10 лет

Полиция Амстердама выяснила личность человека, тело которого нашли 13 лет назад в реке Эй, сообщает NL Times.

Десять лет назад тело, завернутое в синий пластиковый мешок, опознать не смогли.

По информации СМИ, только сейчас, спустя десятилетие, полиция идентифицировала погибшего как 65-летнего российского арт-дилера Алексея Левина.

Расследующие это дело сотрудники надеются найти родных мужчины. В настоящее время голландская полиция не поддерживает контакты с российскими коллегами из-за ситуации на Украине.

Как сообщает The Telegraaf, Левин занимался торговлей произведениями искусства и антиквариатом. В 1999 году его осудили за контрабанду и много времени провел в Амстердаме. Полиция считает, что мужчина мог стать жертвой «российской банды» или российской секретной службы, пишет газета.

Ранее сообщалось, что полицейские Чикаго раскрыли дело пропавшей 11 лет назад женщины.