Депутат от ЛДПР предложил выкупить у Китая авианосец и назвать его в честь Жириновского

Первый зампред комитета госдумы по Дальнему Востоку и Арктике, депутат от ЛДПР Сергей Каргинов предложил приобрести у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и назвать его в честь Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о недостроенном авианесущем крейсере «Варяг». Он перешел Украине согласно договору о разделе Черноморского флота СССР, после этого был продан Китаю, где его хотели переделать в плавучее казино. Однако Пекин завершил его строительство как авианосца, корабль получил название «Ляонин».

Каргинов пояснил агентству, что корабль «Варяг» должен был стать одним из основных в советском флоте, однако после распада СССР «Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома».

«Предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — резюмировал депутат свою инициативу.

22 декабря на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел очередной пожар. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, «небольшой инцидент» быстро ликвидировали, никто не пострадал, ущерба тоже нет. Это уже второй пожар на корабле за пять лет его ремонта. Кроме того, в 2018 году у крейсера был поврежден корпус в результате затопления плавучего дока у берегов Мурманска.