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«Страна.ua» сообщает о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Страна.ua» сообщает в своем Telegram-канале о взрывах в Херсоне.

«В Херсоне раздаются взрывы», — пишет издание со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины. Сигнал прозвучал в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской области.

В области объявлялась воздушная тревога, которая звучала в течение 30 минут. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

С 10 октября российские Вооруженные силы обстреливают энергетические и военные объекты Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные удары стали ответом на атаку на Крымский мост. Из-за обстрелов на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением.

В 2022 году воздушная тревога на Украине звучала 14 870 раз.

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