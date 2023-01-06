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Медведев: Киев отверг «руку христианского милосердия», отказавшись от перемирия

Медведев раскритиковал отказ Украины от рождественского перемирия

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Украина отвергла руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, однако в данном случае будет меньше проблем и лукавства. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя отказ Киева соблюдать предложенное российской стороной перемирие.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Медведев.

Он заявил, что ему «жалко» людей, лишившихся возможности посетить церкви на Рождество.

«А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности», — добавил зампред Совбеза.

Медведев также раскритиковал заявления европейских политиков о недопустимости перемирия, назвав их «смотрящими по европейскому свинарнику».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его «прикрытием». По его словам, рождественское прекращение огня Москва использует как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

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