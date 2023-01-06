Спасатели Казахстана эвакуировали 12 россиян, попавших в снежный занос на трассе

В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 россиян, попавших в снежный занос на трассе. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС.

По данным ведомства, люди оказались в плену из-за непогоды на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ». Среди 12 граждан России были двое детей.

Всех спасенных разместили в гостинице в городе Шемонаиха. Власти обеспечили им питание и обогрев.

В ведомстве добавили, что из-за непогоды в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в Узбекистане из-за схода лавины. 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостонлыкского района. В результате он погиб, оказавшись под грудами снега.

Чимган находится примерно в 80 км от Ташкента.