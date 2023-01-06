Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Newstalk: в Ирландии разместили украинских беженцев на Рождество в палатках

close
100%
Markus Schreiber/AP

Обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон сообщил, что в Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках.

Он подчеркнул, что некоторых украинцев поселили в зданиях школ, однако часть беженцев разместили в палатках.

Существует опасения, по словам Уилсона, относительно того, насколько эти палатки способны выдержать морозы.

Один из местных чиновников в разговоре с журналистом признал, что если пойдет снег и будет обледенение, то палатки придут в негодность и станут неподходящим жильем для людей.

На текущий момент в Ирландии проживают 42 тыс. украинцев.

В конце декабря сообщалось, что украинские беженцы опасаются жаловаться на условия размещения в Ирландии из-за риска того, что их могут выгнать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть