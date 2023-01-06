Newstalk: в Ирландии разместили украинских беженцев на Рождество в палатках

Обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон сообщил, что в Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках.

Он подчеркнул, что некоторых украинцев поселили в зданиях школ, однако часть беженцев разместили в палатках.

Существует опасения, по словам Уилсона, относительно того, насколько эти палатки способны выдержать морозы.

Один из местных чиновников в разговоре с журналистом признал, что если пойдет снег и будет обледенение, то палатки придут в негодность и станут неподходящим жильем для людей.

На текущий момент в Ирландии проживают 42 тыс. украинцев.

В конце декабря сообщалось, что украинские беженцы опасаются жаловаться на условия размещения в Ирландии из-за риска того, что их могут выгнать.