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В Москве арестовали подозреваемого в убийстве ведущей «Русского радио»

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Анна Азовская/VK

В Москве арестовали мужчину, который обвиняется в убийстве ведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской на северо-западе столицы, передают пресс-службы столичных главков МВД России и СК РФ.

По информации ведомств, 3 января в 6.30 (мск) жители дома на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе столицы обратились в полицию и сообщили о криках в одной из квартир. Прибывшие сотрудники полиции взломали дверь и обнаружили там тело девушки 1988 года рождения в ванной с множественными ножевыми ранениями. В квартире также был мужчина с ножом в руках, его задержали. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

Как рассказали в ГСУ СК по Москве, Савеловский районный суд столицы решил поместить обвиняемого под стражу до 3 марта.

По данным следствия, ранее арестованный был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Накануне РБК сообщал, что убийцей, предположительно, оказался бойфренд Азовской, генеральный директор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.

По информации издания, пара вместе приехала в столицу на новогодние праздники. Молодые люди посетили фотосессию, после чего уехали на съемную квартиру. Во время праздника мужчину убил девушку, нанеся ей около 30 ударов ножом.

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