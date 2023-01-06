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В Болгарии выступили за передачу журналиста Bellingcat* Грозева властям России

Novinite: болгарская партия «Возрождение» предложила передать журналиста Bellingcat Грозева властям РФ

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Hannah Mckay/Reuters

Болгарская партия «Возрождение» предложила передать журналиста-расследователя и главу издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева властям России. Об этом пишет издание Novinite, ссылаясь на слушание комитета парламента Болгарии.

По его данным, коалиция «Продолжаем перемены» и партия «Демократическая Болгария» считают, что должны быть приняты меры по защите журналиста. А коалиция ГЕРБ-СДС заявила о необходимости создать механизм антироссийских санкций. В свою очередь, партия «Возрождение» задалась вопросом, почему Грозев называет себя журналистом-расследователем.

«В качестве воспоминаний о его работе в Болгарии у нас: спекулятивные сделки, попытки контролировать СМИ, проблемы с болгарской системой правосудия и, в общем, то, что несовместимо с этим героическим ореолом», — цитирует издание слова депутата «Возрождения» Николая Дренчева.

Как сообщает Novinite, партия предложила передать данного журналиста в руки российского правосудия.

В декабре Министерство внутренних дел России объявило в розыск Грозева. При этом в ведомстве не назвали статью.

По информации источника РИА Новости, розыск связан с возбуждением в отношении главы Bellingcat уголовного дела о распространении фейков про российскую армию.

Сам Грозев заявил, что не знает, по какой причине объявлен в уголовный розыск в РФ.

*  Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
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