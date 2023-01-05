Глава Чечни Кадыров сообщил о решении вернуть спасенную в «Азовстали» собаку хозяйке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что питбуля, спасенного летом с завода «Азовсталь», вернули хозяйке.

Передачей пса занимался депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев. Хозяйка животного — Ирина Сирик, она сдалась в плен в Мариуполе и была передана на Украину в рамках обмена пленными. Собаку сначала увезли в Чечню, где предоставили временное пристанище, но из-за сильной тоски животного по хозяйке было принято решение вернуть пса.

Кадыров написал, что, хотя его позиция по вопросу обмена пленными неизменна, животные не должны страдать из-за политических распрей.

Ранее Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в декабре 2022 года были возвращены около 200 попавших в плен российских военнослужащих.

«При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих», — указал глава Чечни.

По его словам, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их одеждой, едой и всем необходимым.