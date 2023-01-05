Украинские СМИ сообщают о демонтаже памятника советскому писателю Островскому в Харькове

Украинское издание KHARKIV Today сообщает о демонтаже памятника советскому писателю Николаю Островскому в Харькове.

Согласно информации издания, памятник писателю находился на улице Чернышевской. Сейчас от него остался только постамент, который вандалы залили красной краской.

«Он (памятник Островскому. — «Газета.Ru») стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая названа в честь литератора. Остался только постамент, который еще в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской», — говорится в публикации.

Всего в городе стояли три памятника писателю. Один из них находился возле школы на проспекте Героев, другой — возле библиотеки на Чернышевской улице. Последний остался возле станции метро «Армейская».

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что в Верховную раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Правительство Украины уже одобрило законопроект.