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Троих человек задержали при попытке диверсии на железной дороге в Челябинске

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Челябинске при попытке диверсии на железной дороге были задержаны три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, троих местных жителей задержали сотрудники ФСБ. Они пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги.

У задержанных были изъяты канистры с бензином, бытовые газовые баллоны, горелка и прочие предметы. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за финансирование и пропаганду диверсий. В уголовный кодекс РФ добавляются три новые статьи — «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

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