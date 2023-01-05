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В Екатеринбурге компания с ребенком украла в магазине коньяк стоимостью 3 тыс. рублей

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Инцидент Екатеринбург/VK

На Уралмаше неизвестная, находившаяся в компании молодых людей и ребенка, спрятала бутылку коньяка внутрь куртки и вышла из магазина, не заплатив за него, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

В магазин алкогольных напитков, который находится на Коммунистической улице в Екатеринбурге, зашла компания людей с ребенком. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что женщина в светлом пуховике берет с полки коньяк и прячет его внутрь пальто. После этого они выходят из магазина, не заплатив за товар. Уточняется, что коньяк стоил 3200 рублей.

Ранее в Москве продавцы попытались отбить у мигранта пять рыбин, которые он украл в магазине. В этот момент подозреваемый достал нож и стал угрожать сотрудникам магазина. Молодому человеку удалось сбежать.

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