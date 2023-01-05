Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Риме началась церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон папы Бенедикта XVI, прямую трансляцию ведет пресс-служба Ватикана.

По информации итальянских СМИ, на церемонии ожидается более 100 тысяч верующих. Попрощаться с понтификом прибыли президент Италии Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

28 декабря папа Римский Франциск сообщал, что его предшественник, папа Римский Бенедикт сильно болен. Он призвал молиться за него.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола святого Петра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Он получил титул папы Римского на покое и с тех пор проживал в одном из ватиканских монастырей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть