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В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России, пишет The Guardian.

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в страну переехали до 2500 граждан России, многие из которых — беременные россиянки, приехавшие рожать.

Как утверждает Полин, в 2023 году это число может увеличиться до 10 000.

Востребованность Аргентины связана с тем, что россияне могут не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней находиться в стране без виз, при этом подать заявление на получение ВНЖ довольно просто.

Ранее популярным направлением для родильного туризма были США, но пандемия и боевые действия на Украине усложнили поездки для россиян в эту страну, отмечают эксперты.

Ранее глава министерства экономики Армении Ваган Керобян порекомендовал приложить все усилия для того, чтобы новоприбывшие россияне не покидали республику и остались надолго. Об этом информирует «Спутник Армения».

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