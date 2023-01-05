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Полицейские спасли замерзающего на сопке экстремала в Новогоднюю ночь

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Стрингер/РИА Новости

Двое молодых уроженцев Невельска Сахалинской области захотели необычно встретить Новый год. Как пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин», вечером 31 декабря они вышли в трек, чтобы подняться на сопку Ловецкую, планируя встретить Новый год на самой вершине.

По пути наверх одному из экстремалов, 17-летнему парню, стало плохо: он потерял сознание. Его друг позвонил в службу спасения.

Недалеко на трассе дежурили инспекторы ГИБДД — лейтенанты полиции Анатолий Ваулин и Владимир Букреев. Они пешком выдвинулись на место ЧП, взобрались на склон, закутали замерзающего пострадавшего в одну куртку, а на второй стащили вниз.

На проезжей части их уже ждал автомобиль скорой помощи. Молодого человека госпитализировали. Сообщается, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее чуть не замерзшую до смерти на кладбище россиянку спасли благодаря ее собаке. В Челябинской области полицейские спасли местную жительницу.

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