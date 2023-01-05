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Потерявшуюся на Сахалине молодую женщину нашли

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Двадцатилетняя Александра Семибратова пропала перед Новым годом в Александровске-Сахалинском. Она ушла из дома 30 декабря поздно вечером. После этого связь с ней прервалась, домой она так и не вернулась.

Как пишет Telegram-канал ЧП «Сахалин» 5 января, пропавшую нашли, она жива. Подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что пропавшая под Воронежем 10-летняя школьница найдена живой. Девочка вместе с родителями проживает в селе Новая Усмань. 2 января она ушла из дома и не вернулась, о местоположении ребенка не было никакой информации до утра 4 января. Ее нашли в одном из заброшенных зданий города.

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