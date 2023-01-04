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Названо самое популярное событие на российском ТВ в прошлом году

Mediascope: новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года

Самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года стало новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале. Об этом сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным исследовательской компании Mediascope.

По информации Mediascope, второе место заняла «Новогодняя ночь на Первом». Тройку замкнул «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия 1».

Также сообщается, что самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года стала первая часть «Новогодней ночи — 2023» на «Первом канале».

Как отмечается, холдинг ВГТРК провел анализ данных на основе сведений Mediascope среди населения РФ старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили агентству.

В новогоднем обращении Путин назвал минувший год годом поворотных событий и отметил, что народ прошел его с мужеством и достоинством. Также к россиянам обратился экс-президент РФ, ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев. С чем поздравили граждан РФ – в материале «Газеты.Ru».

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