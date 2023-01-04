Журналистское расследование установило связь фейкового «Совета жен и матерей» с мошенниками

Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой бежавшей из России фигурантки уголовного дела о мошенничестве — скандально известной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».

В сюжете, который вышел в эфире телеканала «Россия 24», отмечается, что в сети невозможно найти адрес или номер телефона организации. Появившееся в сентябре 2022 года движение «Совет жен и матерей» работает в соцсетях и мессенджерах.

При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис «народной целительницы» Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.

Как отмечает автор расследования, Цуканова была правой рукой Пиуновой. Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже.

Доктор психологических наук Екатерина Васкэ, выступившая в репортаже в качестве эксперта, считает, что книги Пиуновой могут негативно влиять на сознание людей.

По ее словам, к науке Пиунова не имеет никакого отношения. Деятельность данной организации была признана экстремистской.

«Совет жен и матерей», подчеркивает Васке, «играет, манипулирует, спекулирует на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин».

В расследовании отмечается, что суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в интернете родственников мобилизованных. Журналисты пришли к выводу, что их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой.

«Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», — заключил автор расследования Ивлев.