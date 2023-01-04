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Полиция пресекла в Якутии деятельность группы торговцев наркотиками

Представитель МВД Волк: в Якутии полиция задержала группу оптовых наркосбытчиков

Сотрудники полиции задержали в Якутии троих человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Согласно правоохранителям, осенью 2022 года полиция задержала 22-летнего мужчину, в багажнике автомобиля которого были обнаружены пять свертков с наркотиками, каждый весом около килограмма. Кроме того, в ходе обыска у него дома нашли оптовые партии наркотиков общим весом более семи килограммов.

«В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его сообщника – ранее неоднократно судимого мужчину», — рассказала Волк.

Позднее, по ее словам, был установлен еще один их соучастник, у которого нашли «запрещенные вещества трех видов». В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота более 14 килограммов наркотиков.

Всех троих фигурантов дела поместили под стражу.

Ранее в Херсонской области было обнаружено более 760 кг каннабиса, сбытом которого занималась украинская полиция.

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