В «Укрэнерго» сообщают о росте потребления электричества в стране

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщает в своем Telegram-канале о росте потребления электроэнергии в стране.

По данным компании, во всех областях страны введены лимиты на потребление электричества. Это необходимо для обеспечения баланса в энергосистеме страны. Они действуют с 08:00 часов утра до полуночи. Среди причин называются похолодание и активизация бизнеса после праздников.

«Потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Ранее глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщал о временных ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

До этого в «Укрэнерго» называли сложной ситуацию с электроснабжением на юге и востоке Украины. Ремонтные бригады работали над устранением повреждений и обеспечением энергопитания потребителей.