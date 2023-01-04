Косметолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами после праздников

В период праздников, которые сопровождаются обилием продуктов с избытком соли и алкоголем, в организме накапливается излишняя жидкость. Как следствие, могут появиться «мешки» под глазами. Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Анна Томс рассказала «Газете.Ru», как привести кожу в порядок после празднования.

«Пейте больше обычной воды в течение дня, чтобы стимулировать циркуляцию жидкости в организме. Важно, чтобы это была чистая, негазированная вода. Пить воду нужно в течение дня, но на ночь большое количество жидкости употреблять не стоит. В воду также можно добавить лимон», – посоветовала врач.

Ускорить циркуляцию жидкости в организме также поможет Физическая активность, в том числе прогулки на свежем воздухе. Или же, добавила косметолог, можно провести тренировку в зале.

«Еще одним действенным методом является контрастный душ. А для усиления эффекта после душа можно приложить к мешкам лед или чайные пакетики. Также хорошо помогает умывание лица холодной водой», – посоветовала медик.

В борьбе с мешками также хорошо помогает массаж ручной лимфодренажный, который выполняется путем легкого плавного надавливания и скольжения вдоль линии лимфотока на теле. В интернете есть достаточно информации, как правильно выполнить такой массаж самостоятельно в домашних условиях.

«Можно выполнить массаж с помощью специальных массажных роликов, которые нужно хранить в холодильнике. Массажные ролики нужно спускать от центра к периферии лица, затем по шее к лимфоузлам», – подчеркнула Томс.

Кроме того, не стоит забывать про специальные косметические патчи для глаз.

«Они обладают ярко выраженным эффектом и помогут вам избавиться от мешков под глазами в короткий срок», – заключила она.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как часто нужно менять средства для ухода за кожей.