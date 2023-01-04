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Врач заявил о вреде поездок в жаркие страны зимой

Врач Круглый посоветовал отказаться зимой от поездок в жаркие страны из-за вреда здоровью

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Global Look Press

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что зимой резкая смена климата может нанести вред здоровью. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, в таких условиях происходит перестройка иммунитета и акклиматизация, что может быть опасно для организма, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Также не стоит слишком увлекаться экзотическими блюдами, так как это может вызвать ухудшение самочувствия, советует врач.

Ранее сообщалось, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий.

Также он упомянул о том, что имеющим проблемы с алкоголем людям не стоит напоминать даже о конфетах с алкоголем, так как даже запах и вкус спиртного в сладостях могут привести к срыву.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова подчеркнула, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара.

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