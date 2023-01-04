Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: крематории Китая переполнены из-за резкого роста смертности от COVID-19

close
100%
Dontworry./Wikipedia

Крематории в Китае оказались переполнены из-за резкого роста смертности от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителей похоронной сферы.

«Похоронные бюро в крупных городах заполнены, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди», — говорится в материале.

Как сообщили в похоронном бюро в одном из районов Пекина, каждый день сжигается около 140-150 тел, ранее их число не превышало 40. В одном из крематориев в Лунхуа рассказали, что ежедневно сжигать приходится порядка 500 тел — этот показатель в пять раз превышает средний.

В статье утверждается, что в связи с этим по всему Китаю скопились большие очереди из граждан, желающих кремировать погибших родных и близких. Некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

По мнению представителей британской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., число смертей могло вырасти с 9 тыс. до 25 тыс. в день. При этом власти КНР не стали обнародовать статистику летальных исходов от COVID-19.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть