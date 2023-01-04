Twitter не нашел признаков манипулирования общественным мнением США из России

Социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков вмешательства России в общественное мнение США, передает РИА Новости.

В заявлении соцсети отмечается, что была создана специальная рабочая группа, которая к октябрю 2017 года проверила российское вмешательство в политические процессы в США.

Выяснилось, что лишь 17 из 2,5 тыс. аккаунтов были связаны с Россией. Только два из них тратили на это значительные средства, отмечается в докладе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году.

По его словам, в конце января он обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным заявление американской разведки о вмешательстве стран, в которые в том числе входит Россия, в президентские выборы.

Также Байден пообещал, что Россия за это заплатит.

Кроме того, американский президент отметил, что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.