Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-владелица похоронного бюро приговорена к 20 годам тюрьмы за продажу частей тела

Бывшая владелица похоронного бюро в Колорадо приговорена к 20 годам тюрьмы за продажу частей тела

close
100%
Depositphotos

Бывшая владелица похоронного бюро в Колорадо была приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за обман родственников усопших. Пользуясь служебным положением, она без согласия родственников вскрыла 560 тел и продала их части.

46-летняя Меган Хесс в июле признала себя виновной в мошенничестве. Она управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией Donor Services. Они находились в одном здании в Монтроузе.

69-летняя мать обвиняемой Ширли Кох также признала себя виновной в мошенничестве и была приговорена к 15 годам заключения.

«Хесс и Кох время от времени использовали свое похоронное бюро, по сути, для кражи тел и частей тел, используя поддельные формы доноров», — заявил в суде прокурор Тим Нефф. Он добавил: «Поведение Хесс и Кох причинило огромную эмоциональную боль семьям и ближайшим родственникам».

Бывшие рабочие рассказали Reuters, что Хесс и Кох проводили несанкционированные расчленения тел.

Прокуратура подчеркнула «жуткий характер» схемы Хесс и описала ее дело как одно из самых значительных о незаконной торговле частями тела в новейшей истории США.

Адвокат Хесс прокомментировала, что ее несправедливо очерняют как «ведьму», «монстра» и «упыря», хотя вместо этого она является «сломанным человеком», поведение ее можно объяснить черепно-мозговой травмой в 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мужчина нашел на улице мешки с расчлененным телом человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть