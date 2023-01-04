Экс-владелица похоронного бюро приговорена к 20 годам тюрьмы за продажу частей тела

Бывшая владелица похоронного бюро в Колорадо была приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за обман родственников усопших. Пользуясь служебным положением, она без согласия родственников вскрыла 560 тел и продала их части.

46-летняя Меган Хесс в июле признала себя виновной в мошенничестве. Она управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией Donor Services. Они находились в одном здании в Монтроузе.

69-летняя мать обвиняемой Ширли Кох также признала себя виновной в мошенничестве и была приговорена к 15 годам заключения.

«Хесс и Кох время от времени использовали свое похоронное бюро, по сути, для кражи тел и частей тел, используя поддельные формы доноров», — заявил в суде прокурор Тим Нефф. Он добавил: «Поведение Хесс и Кох причинило огромную эмоциональную боль семьям и ближайшим родственникам».

Бывшие рабочие рассказали Reuters, что Хесс и Кох проводили несанкционированные расчленения тел.

Прокуратура подчеркнула «жуткий характер» схемы Хесс и описала ее дело как одно из самых значительных о незаконной торговле частями тела в новейшей истории США.

Адвокат Хесс прокомментировала, что ее несправедливо очерняют как «ведьму», «монстра» и «упыря», хотя вместо этого она является «сломанным человеком», поведение ее можно объяснить черепно-мозговой травмой в 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мужчина нашел на улице мешки с расчлененным телом человека.