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Исследование: в Британии в 2022 году закрывалось 47 магазинов ежедневно

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Henry Nicholls/Reuters

Прошлый год был тяжелым для сектора розничной торговли в Великобритании, ежедневно закрывалось в среднем 47 магазинов. Об этом пишет издание Business Live со ссылкой на данные центра исследований в сфере розничной торговли.

Согласно анализу центра, в 2022 году в стране закрылись 17 145 магазинов, что почти на 50% выше показателя предыдущего года (11 449 магазинов). При этом 5500 точек обанкротились, а 11 600 были закрыты из-за решения о сокращении расходов со стороны торговых сетей.

Директор центра исследований в области розничной торговли профессор Джошуа Бэмфилд пояснил, что розничные сети продолжают сокращать расходы, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2023 году. Он также прогнозирует, что несколько «крупных игроков» также могут разориться.

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант ранее признал, что инфляция и рост цен влияют на жизнь британского общества. Он добавил, что для борьбы с ростом цен необходимы жесткие решения.

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